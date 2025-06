Napoli scatenato, Musah è chiuso! Già si pensa alle visite mediche: le cifre

Yunus Musah è molto vicino al Napoli, in definizione, in attesa dell’ultimo passo decisivo: il sigillo sull’affare. L’acquisto del centrocampista yankee, 22 anni e 80 partite in due stagioni del Diavolo, è teoricamente definito per 25 milioni di euro più bonus. Manna e Tare, i due direttori sportivi, hanno prima delineato i contorni dell’affare e poi l’hanno confezionato.

Lo hanno fatto nel corso di un incontro andato in scena mercoledì a Milano. La storia è stata talmente liscia che il club ha cominciato anche a ragionare sulle prossime visite mediche. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Prima però bisognerà aspettare il ritorno in Italia del ds Manna, in Spagna per mercato.