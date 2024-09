Napoli scopre Gillmour: c'è una grande differenza con Lobotka

vedi letture

Grande attesa per il debutto dal primo minuto di Billy Gilmour, domani titolare col Palermo in Coppa Italia. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola presenta lo scozzese evidenziando le sue caratteristiche principali.

"Lo scozzese è infatti un regista capace di abbinare la quantità alla qualità, come Lobotka. Ma rispetto allo slovacco ama di più il gioco in verticale, molto adatto alla filosofia tattica del nuovo Napoli. La Coppa Italia gli offre la possibilità di farsi conoscere dal Maradona e il giocatore acquistato dal Brighton non vede l’ora di indossare la maglia da titolare, anche per mettersi sulle orme del suo connazionale McTominay. Senza individualismi, però".