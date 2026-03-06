Live Napoli-Torino 1-0 (7' Alisson Santos): occasione per Hojlund

vedi letture

Il Napoli ospita il Torino al Maradona venerdì 6 marzo alle 20:45 per la 28ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

premi F5 da pc o aggiorna la pagina per seguire il live - clicca qui per vivere la diretta su Radio Tutto Napoli

41' Punizione lunga di Lazaro, ma Milinkovic-Savic per un attimo perde il controllo del pallone.

40' Fallo di Olivera su Vlasic.

35' Cross di Politano, il colpo di testa di Hojlund termina alto sopra la traversa.

30' Gran controllo e cross di Zapata, libera la difesa.

25' Bel fraseggio del Napoli, Hojlund si gira e calcia ma il pallone termina a lato.

20' Cross in mezzo di Spinazzola, la difesa intercetta.

17' Tiro di Vlasic al volo, respinge Milinkovic-Savic una conclusione insidiosa.

16' Duvan Zapata prova a calciare in porta, trova la respinta di Buongiorno col corpo.

11' Vlasic calcia, Milinkovic-Savic salva in due tempi.

7' GOOOOOL! Napoli in vantaggio con Alisson che punta la difesa, calcia e batte Paleari nell'angolino.

7' Pallone in mezzo di Alisson Santos, Paleari fa una grande parata sul pallone carambolato in zona Olivera.

4' Politano si libera e calcia, ma il tiro è centrale. Parata in scioltezza per Paleari.

20.46 - PARTITI!

20.35 - Il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci, viene omaggiato di una maglia speciale dal vice presidente Edo De Laurentiis e canta la sua "Per Sempre sì".

20.30 - Anche il Torino rientra negli spogliatoi al termine del riscaldamento.

20.29 - Il Napoli termina il riscaldamento e rientra negli spogliatoi.

20.18 - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino, anticipo della 28esima giornata di Serie A.

Ritornano De Bruyne e Anguissa?. "Sappiamo chi sono, sono due grandi calciatori importantissimi per noi. Spero che giocheranno un po’, non so come andrà. Dal punto di vista carattereriale sono bravissimi ragazzi e giocatori veri, importantissimi per la squadra".

Ancora zero gol quest'anno. "Il gol mi manca tantissimo, mi dispiace non aver segnato. So quanto è dura non segnare, io non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ne ho fatti tanto, non mi dispiace non farli se gioco bene, ma anche il mister mi chiede di segnare. L’importante è che il Napoli vinca, spero ne vinceremo altre, anche senza i miei gol".

20.16 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Torino: "Tutto da valutare quanti minuti hanno, sia Anguissa che De Bruyne si allenano con noi solo da una settimana. Diventa difficile fare valutazioni, perché ci sarebbe servito vederli prima in una partita amichevole però se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione. Vedremo come andrà la partita, per capire se ne avremo bisogno".

Come la vedi stasera?

"Per noi sono tutte partite importanti da qui alla fine, in queste undici scriveremo il futuro dell'anno prossimo: che tipo di competizione europea andremo a giocare. Non dobbiamo pensare chissà cosa ma dare il massimo in ogni partita per poi tirare le somme alla fine".

Tre centrali di piede sinistro possono dare vantaggi?

"Sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi è nella miglior condizione. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione".

20.11 - Ardian Ismajili, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro il Napoli ai microfoni di DAZN: "D'Aversa? Appena è arrivato ha riportato fiducia e mentalità vincente, quella di non mollare mai. Abbiamo lavorato un anno fa insieme, abbiamo un rapporto meraviglioso. Ha parlato con tutti, la sua importanza l’abbiamo vista subito contro la Lazio".

20.08 - Si scalda il Maradona: i campioni d'Italia entrano in campo per il riscaldamento.

20.07 - E' il momento del Torino: la squadra di D'Aversa in campo per la fase di riscaldamento.

20.02 - Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "Simeone e Zapata hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio e cerco di sfruttare il momento emotivo. La formazione è sempre dettata dal campo".

Sarà una partita diversa?

"Sicuramente verrà interpretata in maniera diversa, non avendo un play cercheremo di far rendere meno il loro palleggio. La partita si prepara sempre in modo diverso, anche in base alle caratteristiche degli avversari".

Che facce ha visto in settimana?

"Non abbiamo avuto molto tempo, in questo momento bisogna andare veloci ma devo dire che c'è stata molta applicazione. Bisogna preservare e dare continuità all'atteggiamento che deve rispecchiare il lavoro settimanale".

19.55 - I portieri azzurri entrano in campo per il riscaldamento.

19.54 - I portieri del Torino in campo per la fase di riscaldamento.

19.50 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Conte deve fare a meno dell'infortunato Lobotka e rilancia dal primo minuto Gilmour in mezzo al campo, a far coppia con lo scozzese sarà Elmas. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, davanti a lui riposa Beukema, al posto dell'olandese gioca Olivera da braccetto di sinistra. Completano il reparto difensivo l'ex di giornata Buongiorno e Juan Jesus, che si sposta dal centro al centro-destra. Sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, così come i tre davanti. Quindi Hojlund guida l'attacco, alle sue spalle Vergara e Alisson Santos.

NAPOLI (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Anguissa.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.

premi F5 da pc o aggiorna la pagina per seguire il live - clicca qui per viverla su Radio Tutto Napoli

19.30 - Il Napoli è arrivato al Maradona, si attendono le scelte ufficiali di Antonio Conte.

18.15 - Cancelli aperti al Maradona, i tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta.

17.30 La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

17.00 - Matteo Politano può salire di un altro gradino nella storia azzurra. Con la gara di questa sera al Maradona contro il Torino, l'esterno azzurro può agganciare — e potenzialmente superare — Carlo Buscaglia a quota 268 gare al 16° posto della classifica all time per presenze con la maglia del Napoli.

LE ULTIME SUL NAPOLI

Conte non rivoluzionerà l'undici, ma l'infermeria resta affollata. Fuori Lobotka per un fastidio muscolare, out anche Neres, Di Lorenzo, Rrahmani e De Bruyne — quest'ultimo tornato in gruppo e in corsa per una convocazione nelle prossime gare. McTominay e Anguissa potrebbero rientrare al massimo per la panchina. Il modulo sarà il solito 3-4-2-1: tra i pali si gioca il ballottaggio Meret-Milinkovic, con il serbo leggermente favorito. In difesa Juan Jesus sarà affiancato da Buongiorno e Olivera. In mezzo al campo spazio a Gilmour ed Elmas. Sulle corsie Politano e Spinazzola partono titolari, ma attenzione a Gutierrez che spinge per un posto. In attacco confermato il tridente Vergara-Højlund-Alisson Santos.

LE ULTIME SUL TORINO

D'Aversa si affida al 3-5-2 che ha battuto la Lazio, con qualche possibile variazione. Paleari in porta; Ismajli, Coco e Marianucci (in vantaggio su Ebosse) in difesa; Lazaro e Obrador sulle corsie; Prati in regia con Casadei — favorito su Gineitis — e Vlasic a completare la mediana. In attacco il ballottaggio è tra la coppia di ex azzurri Simeone-Zapata e l'inserimento di Kulenovic al posto del colombiano.

NAPOLI-TORINO SU RADIO TUTTONAPOLI

Vi ricordiamo che saremo in diretta, come di consueto, dalle 8 e oggi fino alle 24 per raccontarvi tutte le emozioni di Napoli-Torino, prima, durante con le reaction e dopo la gara con i nostri inviati ed opinionisti. Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net ma vi consigliamo di scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per seguirci ogni giorno e con tante funzioni extra. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.

Venerdì 6 marzo, ore 20:45: il Maradona ospita un incrocio che pesa su entrambe le sponde. Il Napoli di Conte è terzo con 53 punti, con un obiettivo stagionale ridimensionato ma ben preciso: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Eliminati dalla fase campionato della Champions — dove sono usciti al 30° posto per un solo punto — e fermati dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori, gli azzurri hanno un unico treno da non perdere. FotMob Il vantaggio sul quinto posto è di 5 punti con 11 giornate da giocare: gestibile, ma non abbastanza da concedersi distrazioni. Dall'altra parte c'è il Torino di D'Aversa, quattordicesimo a quota 30, che arriva con un po' di fiato dopo il 2-0 rifilato alla Lazio nell'ultima giornata. Una boccata d'ossigeno reale, ma non sufficiente a cancellare le ferite lasciate dal 6-0 subito a Como e dallo 0-3 di Genova: due risultati che raccontano le fragilità strutturali di una squadra che naviga ancora in acque pericolose. Da non dimenticare, poi, il precedente scomodo dell'andata: a Torino finì 1-0 per i granata.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Tutto Napoli.net!