Come cambia il Napoli coi rientri? Marcolin: "McTominay e De Bruyne dietro a Hojlund"

Al termine della sfida vinta dal Napoli 2-1 contro il Torino, dagli studi di DAZN l'ex calciatore azzurro Dario Marcolin ha commentato partendo dai giocatori rientrati dai lunghi infortuni: "De Bruyne ha dato l'impressione di voler comandare subito l'azione. Si è fatto dare la palla e ha preso subito palle importanti, è entrato subito nel vivo del gioco, prendendosi responsabilità. Non sembra essere passato tutto questo tempo".

Su Anguissa: "Di Anguissa mi ha colpito la serenità. Quando entri dopo mesi giochi la prima palla semplice, ti metti a posto. Niente di tutto questo: tranquillità, personalità, il suo posto è quello, si è rimesso una giacca che gli andava bene". Una considerazione infine sulla formazione che ora potrebbe cambiare con i rientri dall'infermeria. Per Marcolin non ci sono cambi di modulo in vista, dato che il sistema attuale permetterebbe a tutti di esprimersi: "Basta pensare che nel 3-4-2-1 puoi mettere per esempio McTominay e De Bruyne dietro a Hojlund".