Infortunio Vergara, Conte: "E' qualcosa di nuovo da aggiungere alla lunga casistica"

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato dell'infortunio occorso a Vergara, costretto al cambio all'intervallo: "Cosa ha avuto Vergara? Non so, ha sentito pungere sotto il piede. Sicuramente è qualcosa di nuovo che si va ad aggiungere alla lunga casistica, secondo me su questo anno va fatto un grande studio, una pubblicazione medica".

