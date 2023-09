Natan, primo vero test contro la scoperta di Corvino: a Lecce super-sfida con Krstovic

Quel che in agosto aveva le sembianze di un testacoda alla settima giornata ha assunto i contorni di uno scontro diretto per la zona Champions

TuttoNapoli.net

Quel che in agosto aveva le sembianze di un testacoda alla settima giornata ha assunto i contorni di uno scontro diretto per la zona Champions, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della sfida tra Natan e Krstovic

"IIn queste settimane ci si è interrogati su Natan, il difensore brasiliano chiamato a sostituire Kim. Non è andato male, anzi: 0-0 a Bologna e 4-1 in casa sull’Udinese. Con Natan il Napoli ha subito un solo gol, lo slalom speciale di Samardzic. Natan è apparso attento e ordinato. Buone le sue prime esibizioni, in attesa di test più impegnativi. Attenzione a non sottovalutare il centravanti del Lecce, il montenegrino Nikola Krstovic, pescato dal d.t. Corvino. Krstovic è un numero 9 massiccio e tiratore. Gioca e si muove per inquadrare la porta. Ha segnato tre gol in cinque partite. A Torino contro la Juve è stato contenuto, ma la sua pericolosità resta tale e può rappresentare un test significativo per capire quanto sia forte Natan".