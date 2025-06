Ultim'ora Ndoye più lontano, Sky: il Bologna non cede tutti i big e il Napoli valuta altro

Il Napoli avanza nella trattativa con il Bologna per Sam Beukema, ci sono stati di recente i primi contatti ufficiali tra i due club. Gli azzurri puntano fortemente sul difensore olandese e c'è fiducia per poter chiudere l'affare. Al contrario, sembra allontanarsi la possibilità di aggiudicarsi anche l'altro rossoblu, Dan Ndoye.

Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, difficilmente il Napoli riuscirà ad acquistare anche l'esterno svizzero oltre Beukema. Questo principalmente per due motivi. Il primo riguarda il Bologna, i felsinei se lasciassero andare già il proprio difensore top non vorrebbero privarsi anche di Ndoye. L'altro è che il Napoli è sì interessato al classe 2000, ma lo ha inserito all'interno di una lista di diversi nomi e per questo il ds Giovanni Manna potrebbe virare su altri profili.