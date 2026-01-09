Neres si è allenato! Sky: "Persiste un leggero fastidio, decisione rinviata"
Dopo Beukema, recuperato per il posticipo contro l'Inter, un'altra buona notizia per il Napoli. David Neres sta smaltendo la distorsione alla caviglia e oggi si è allenato regolarmente con il gruppo, anche se permane un leggero fastidio, come riportato da Sky Sport. Un segnale incoraggiante, che conferma i progressi nel percorso di recupero, pur invitando ancora alla prudenza.
La decisione definitiva sulla sua presenza contro l’Inter sarà presa domani, dopo un confronto diretto con il giocatore, che valuterà se forzare e stringere i denti per San Siro. L’ottimismo resta moderato, ma l’eventuale disponibilità di Neres potrebbe risultare decisiva, vista la sua capacità di incidere anche a gara in corso in una sfida cruciale per la corsa scudetto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro