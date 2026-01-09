Foto
Recuperato per Milano! Beukema: "Tornato e pronto di nuovo"
TuttoNapoli.net
Una buona notizia per il Napoli in vista del big match a Milano contro l'Inter: ci sarà anche Sam Beukema. Il difensore azzurro ha recuperato dall'infortunio e stamani ha svolto lavoro in gruppo col resto della squadra.
A svelarlo è stato proprio l'olandese postando due sue foto sul proprio account Instagram, una insieme a Hojlund, sul terreno di Castel Volturno. Inoltre l'ex Bologna ha tolto ogni dubbio scrivendo: "Tornato e pronto di nuovo". Di seguito gli scatti.
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Manna a CRC: "Quanto accaduto col Verona sotto gli occhi di tutti. Inter? Non è gara chiave per lo scudetto. Sul mercato..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com