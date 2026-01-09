Foto Recuperato per Milano! Beukema: "Tornato e pronto di nuovo"

Una buona notizia per il Napoli in vista del big match a Milano contro l'Inter: ci sarà anche Sam Beukema. Il difensore azzurro ha recuperato dall'infortunio e stamani ha svolto lavoro in gruppo col resto della squadra.

A svelarlo è stato proprio l'olandese postando due sue foto sul proprio account Instagram, una insieme a Hojlund, sul terreno di Castel Volturno. Inoltre l'ex Bologna ha tolto ogni dubbio scrivendo: "Tornato e pronto di nuovo". Di seguito gli scatti.