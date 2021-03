Nessuno scandalo: l’allenatore del prossimo anno andava scelto IERI

(di Arturo Minervini) - Del domani non v’è certezza, ancor di più se non si prova a incastrarlo dentro a un progetto che abbia una strutturazione definita ed un’idea di sviluppo chiara. Se c’è una cosa che negli anni Aurelio De Laurentiis è stato bravo, anche fortunato, a fare è proprio la scelta dell’allenatore, almeno fino al triennio di Sarri. Che oggi, dunque, il club sia impegnato in maniera decisa nel definire chi sarà a guidare il nuovo ciclo non è scandaloso, anzi lo sarebbe il contrario.

Il nuovo allenatore andava scelto ieri. Siamo già paradossalmente in ritardo, perché è chiaro che Gattuso non sarà più su quella panchina il prossimo anno e che, alla luce dei dissidi sorti sia nella gestione Ancelotti che in quella di Ringhio, il nuovo profilo dovrà essere selezionato attraverso una ponderazione profonda.

Carattere, calcio, e caratteristiche della rosa. Nella decisione, ogni elemento risulterà decisivo per ottenere un risultato vincente: servirà un allenatore capace di mixare bastone e carota (Ancelotti troppo morbido e Gattuso troppo tosto non hanno avuto fortuna), con un’idea di calcio funzionale ai calciatori che già sono in rosa.

Anche in chiave mercato, con trattative che vanno avviate ben prima della fine della stagione, è doveroso non cascare nelle buche del passato. La comunicazione tra società e tecnico nella scelta dei calciatori è l’unica strada per evitare equivoci tattici e spreco di denaro, che ai tempi del covid scarseggia ancor di più.

De Laurentiis deve anzi accelerare, dare una svolta ad un progetto che rischia di impantanarsi. Vuole Sarri? Lo vuole davvero? Lo prenda. Lo chiami, oggi. Vada a casa sua, gli esponga il nuovo progetto. Vuole Spalletti? Vada a casa da Luciano. Servono idee chiare, non esitazioni. Tentennare è un lusso che questo Napoli non può più permettersi dopo aver sbagliato più di una mossa nelle ultime due stagioni.