Non solo Conte: i tre famosi colpi di scena di ADL per la panchina

Aurelio De Laurentiis ha sempre gestito con attenzione il mercato del Napoli. Raramente si è lasciato andare a spese folli. Ha sempre dato priorità ai bilanci, al monte ingaggi. I risultati gli hanno dato ragione. Solo per gli allenatori ha sempre fatto eccezioni.

Se per il campo era difficile per i tifosi sognare il campione, quello già esperto, magari in là con l'età, preferendo la società puntare su giocatori più giovani, profili da valorizzare, per la panchina il patron azzurro ha sempre fatto un'eccezione. Anche più di una.

Antonio Conte, che si avvicina, sarebbe - nel caso - il terzo grande tecnico a sedersi sulla panchina del Napoli. Il primo è stato Benitez nel 2013. Poi Ancelotti nel 2018. Ora Conte nel 2024. Un tris di campioni della panchina - al di la del loro rendimento in azzurro - che conferma le intuizioni di Adl quando si tratta di puntare su nuovi allenatori.