Non solo Ferguson! Sky: Napoli attento a Maldini se l'Atalanta apre al prestito

vedi letture

Il Napoli alla ricerca delle occasioni per rinforzare il reparto offensivo che vede Lorenzo Lucca sempre potenzialmente in uscita. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel mirino c’è il classe 2004 Evan Ferguson, che finora non ha convinto Gasperini, e ci sono stati nuovi contatti tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore, in attesa di capire se la società giallorossa deciderà di risolvere in anticipo il prestito con il Brighton.

Il Napoli, inoltre, per giugno è molto interessato anche al centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, ma in attacco c'è da registrare anche l'interesse per Daniel Maldini in caso di apertura dell’Atalanta a cederlo in prestito. Il Napoli infatti in questa sessione deve muoversi con la prospettiva di un saldo zero del mercato.