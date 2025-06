Non solo Gatti e Beukema, Sky: per la difesa del Napoli spunta Scalvini

vedi letture

In primo piano

Ieri alle 23:41 In primo piano

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Il Napoli farà tanti acquisti. Prenderà un difensore centrale forte, i nomi sono quelli di Gatti, Beukema e attenzione a Scalvini, che è la new entry nella lista del Napoli”. Il club azzurro è quindi interessato al difensore italiano dell'Atalanta che, nel corso di questa stagione in cui è stato fermo per un lungo infortunio, ha collezionato 8 presenze tra campionato e coppe.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).