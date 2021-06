Non solo Insigne: cosa ne sarà di questi altri tre calciatori?

Lorenzo Insigne e il suo futuro, tematica da mesi di grande attualità. Ma ce ne sono altre di situazioni contrattuali da risolvere. Oltre al capitano del Napoli, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2022 anche altri tre calciatori: si tratta di Dries Mertens, di Ospina e di Ghoulam. Tre questioni differenti che andranno chiarite.

Mertens ha rinnovato per altre due stagioni un anno fa. A maggio prossimo compirà 35 anni e il Napoli lo perderà a zero. Difficilmente ci sarà un altro prolungamento e difficilmente verrà ceduto questa estate, salvo novità legate a offerte vantaggiose. Ma con Osimhen che sarà via un mese per la Coppa d'Africa la presenza di 'Ciro' sarà fondamentale.

Ospina può partire perché il titolare sarà Meret. E poi, dato che non ha rinnovato e al momento non ci sono trattative, questa estate il Napoli potrebbe ancora ricavare qualche cifra interessante dalla sua cessione. Discorso identico per Ghoulam, con la differenza che attorno all'algerino, causa infortuni, non c'è molto mercato. Un vero peccato per un giocatore di appena 30 anni tra i migliori nel suo ruolo prima del doppio stop.