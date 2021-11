Operazione in corso per Osimhen, la SSC Napoli: "Forza Victor!"

"Forza Victor!" ha scritto sui social il Napoli nelle ore in cui l'attaccante nigeriano è sotto i ferri per l'operazione dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter. Osimhen è rientrato solo ieri a Napoli e questa mattina come da programma l'intervento.

Il chirurgo, il dottor Tartaro, ha svelato quelli che potrebbero essere i tempi di recupero. Una cosa è certa, Osimhen tornerà in campo non prima del 2022 ed è a rischio anche la sua partecipazione alla Coppa d'Africa in programma il 9 gennaio. Tutto dipenderà dai tempi di recupero che non possono essere stimati con certezza prima dell'operazione. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.