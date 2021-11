CdS - Osimhen rientra solo nel 2022, forse tornerà solo a febbraio: addio Coppa d'Africa

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SBANCA TORINO! VITTORIA PER 2-1 CON HYSAJ ED AMBROSINO Il Napoli Primavera ha battuto il Torino per 2-1 nella nona giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Pozzo di Biella. Il Napoli Primavera ha battuto il Torino per 2-1 nella nona giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Pozzo di Biella. LE ALTRE DI A IL TORINO RISCHIA NEL FINALE MA CONQUISTA I TRE PUNTI: UDINESE BATTUTA 2-1 La 13a giornata di Serie A si è chiusa con il successo del Torino ai danni dell’Udinese. I granata conquistano i tre punti battendo i friulani 2-1. La 13a giornata di Serie A si è chiusa con il successo del Torino ai danni dell’Udinese. I granata conquistano i tre punti battendo i friulani 2-1.