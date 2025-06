Ultim'ora Osimhen-Al Hilal, ci siamo! Sky: accordo sull’ingaggio, distanza minima col Napoli

vedi letture

Nonostante l'ultima offerta fosse stata rifiutata sia dal Napoli che da Victor Osimhen, l'Al-Hilal non ha mollato la presa e ora sembra davvero vicino ad aggiudicarsi il bomber nigeriano. Il club arabo ha deciso di migliorare la propria proposta, aumentando l'ingaggio di Osimhen che, come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca di Marzio, ha già accettato la nuova offerta.

Non è tutto chiuso, ma stavolta potrebbe mancare davvero poco. Infatti, l'Al-Hilal pare abbia rincarato la dose anche per il cartellino del giocatore: gli arabi hanno messo sul tavolo del Napoli 70 milioni. La società azzurra dal canto suo non ha ancora detto sì, ma continua a chiedere i cinque milioni in più della cifra della clausola rescissoria. Chiaramente però ora è ridotta la distanza tra i due club, che potrebbero trovare in breve tempo l'accordo definitivo.