Osimhen-Al-Hilal, ora ci siamo: manca solo l'intesa con ADL che è categorico

vedi letture

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi è protagonista di una storia di super offerte e super rilanci che fino al pomeriggio di ieri non avevano ancora convinto Victor Osimhen. Poi, in serata, la svolta arrivando a 35 milioni con i bonus per quattro anni, quasi i 40 milioni a cui Victor puntava per accettare l'Arabia. Manca ancora l'accordo tra i club, racconta il Corriere dello Sport: il club ha migliorato l’offerta per il cartellino e s’è spinto fino a 70 milioni di euro, ma De Laurentiis è legittimamente categorico e vuole i 75 milioni della clausola.

Nel pomeriggio, quando la trattativa sembrava essersi arenata, il Galatasaray aveva ricominciato a sperare. I turchi coprono l'intero importo della clausola, ma per loro è impossibile pareggiare gli arabi in termini di stipendio e - come ultima offerta - sono arrivati a 16mln di euro a stagione. Sei in più dello stipendio garantito dal contratto con il Napoli fino al 2026. Uno sforzo notevole per il capo-cannoniere della Süper Lig, ma quasi certamente non basterà perché l’Al-Hilal vuole chiudere l’operazione entro martedì per portare Osimhen al Mondiale per club. Ora c'è da trovare l'intesa col Napoli.