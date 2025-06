Osimhen detta le condizioni: per giocare in Arabia ha chiesto ingaggio choc

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:00 In primo piano

Futuro di Victor Osimhen in primo piano. Il nigeriano è diviso tra il pressing dell'Al-Hilal e la corte del Galatasaray che spera di convincerlo a restare. La questione economica è centrale. Si parte da lì. Si parla di cifre. Con accordo al momento ancora distante. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola Osimhen detta le sue condizioni.

Per lasciare l'Europa nel pieno della sua crescita, all'età di appena 26 anni e dopo due scudetti vinti in tre stagioni (uno al Napoli nel 2023 e ora la Super Lig con il Galatasaray), pretende uno stipendio maxi, un'offerta irrinunciabile: la richiesta è di circa 40 milioni di euro. La proposta del club arabo al momento è più bassa. Anche in questo caso, si tratta. Doppia partita aperta: col club e con l'attaccante.