Osimhen, l'annuncio di Manna: indizio sul futuro mercato del Napoli

Non verranno ripetuti gli errori del passato, della scorsa stagione, dell’ultimo mercato estivo. Ha parlato così Giovanni Manna esprimendosi sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, ma sarà solamente per poche ore. Il suo futuro è già deciso. C’è una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero e diverse società che sono pronte ad approfittarne.

Il ds del Napoli Manna ha detto: "Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso". Un indizio importante anche sulle strategie future del club. L'eventuale possibilità di cedere Osimhen ad inizio mercato, infatti, permetterebbe al Napoli di avere subito un tesoretto a disposizione da poter investire sul mercato unito a quello della cessione a gennaio di Kvaratskhelia.

La scorsa estate proprio il ritardo nell'addio di Osi, poi partito solo in prestito a settembre, costrinse il club azzurro a operare sul mercato con i più importanti investimenti solo a fine agosto.