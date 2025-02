Manna a Sky: "Osimhen via nel minor tempo possibile! Kvara? Fatta la cosa giusta. Su Scudetto, ADL e Conte..."

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi legati al mercato azzurro, sia per quanto riguarda la sessione estiva che quella invernale. Tra i nomi di spicco, quello di Scott McTominay: “Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato e in una squadra gloriosa. È nata da lontano, poi quando abbiamo capito che c’era l’opportunità di prenderlo siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo".

A Napoli la prima grande volta da direttore sportivo… "Napoli è un'opportunità grandiosa, incredibile, ti rapisce dal primo istante. Fin dal primo giorno in cui entri a far parte di questo mondo, la passione e l'amore sono incommensurabili".

Per un uomo del sud come Conte, Napoli è una sfida con contenuti emozionali diversi? "La passione e il carattere di una persona del sud sono un po' diversi rispetto al nord. C'è un tratto emotivo e qualche nota d'amore diversa. È normale che una persona del sud senta subito suo questo progetto".

Cosa le lascia la storia di Kvaratskhelia? "Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato, secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire alle cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta".

Osimhen sarà un tormentone di mercato o immagina una soluzione più rapida? "Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso".

Come sta Okafor? "Noah arrivava da un infortunio e da una condizione precaria, sta lavorando duro, si sta impegnando e penso posso dare una mano".

A che punto è l'agenda dei rinnovi? "I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario, su Olivera manca solo l'annuncio, abbiamo praticamente fatto tutto, con Meret stiamo parlando, mentre per Anguissa è una situazione diversa, ne parleremo con calma perché non c'è fretta. Si programma per fare tutto nei tempi migliori possibili".

Quanto sarebbe importante un centro sportivo di proprietà? Lei ha curato la crescita della Juventus Next Gen… "Il progetto Next Gen curato alla Juve insieme ad altre persone è virtuoso, lo stanno dimostrando i numeri. Sia tecnicamente che economicamente ha portato vantaggi, tanto che c'è un'altra squadra come l'Inter che si sta aggiungendo a questo percorso. D'altronde, in tutta Europa si va verso questa direzione. Noi siamo una realtà diversa, abbiamo delle criticità a cui stiamo cercando di sopperire, ci vuole del tempo ma lo faremo al meglio".

Com'è la convivenza con Conte, anche nei momenti più difficili? "Conte è un valore aggiunto, sempre. Il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, in ogni momento, anche in quelli negativi, che capitano. È una persona che cerca sempre l'eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente e leale per raggiunge gli obiettivi prefissati".



Com'è il modello De Laurentiis visto da vicino? "Il Napoli è una delle poche proprietà italiane che ricorda un po' la filantropia. È un sistema molto diretto, per prendere decisioni è tutto molto semplice, senza passar da consigli. De Laurentiis è un presidente presente, che mi sta accompagnando in questo percorso, ne sono piacevolmente sorpreso".

Il Napoli è tra le candidate serie allo scudetto… "Serve restare attaccati alla realtà, stiamo facendo un percorso importante e sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano criticità, ambientali o di pressione. Vanno fatti degli step, che si colgono solo con il tempo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo anche essere oggettivamente realistici".