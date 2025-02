Osimhen sul futuro: "Non so dove andrò, ma fatemi dire una cosa"

Victor Osimhen non ha ancora preso decisioni sul futuro. Lo ha confermato proprio lui ieri a fine partita dopo il derby col Fenerbahce di Mourinho: "Futuro? Al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato neppure al Galatasaray e molti pensavano anche che sarei andato via a gennaio. Io personalmente vivo al momento".

"Non so cosa accadrà in estate - ha aggiunto Osi -, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza", le sue parole riportate dalla Turchia. Osimhen a fine stagione tornerà a Napoli. Ha una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero. Da tempo si interessano a lui club arabi e inglesi. Il futuro è un'incognita. Di sicuro non sarà difficile trovare un club disposto a coprire la clausola dato che Osi continua a segnare.