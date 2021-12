Pioli fa il negazionista e nessuno si scandalizza: la bugia in mondovisione

“Quello di Giroud non può essere fuorigioco”. Avete capito? Annuite con la testa, altrimenti finisce che Stefano Pioli si porti via il pallone e la partita finisce prima del previsto. Viviamo tempi strani, in cui vale davvero tutto. Il tecnico del Milan, nonostante abbia avuto due giorni di tempo per assimilare una verità seppur amara, non ha mica desistito. Anzi: ha rilanciato. È una strategia fin troppo conosciuta, tra le più antiche in Italia: negare, sempre, una volta che hai preso una posizione. Anche a costo di scavalcare le pareti dell’evidenza, anche a costo di non farci una bellissima figura.

“A freddo tutti, compresi gli organi dell'AIA hanno sottolineato che è una regola Uefa e Fifa e si sono espressi allo stesso modo. Più chiara di questa…”. Luciano Spalletti, che è un volpone e non usa nessuna parola a caso, ci tiene a sottolineare ‘A freddo’. Come a dire: Posso capire che uno sul momento ci resti male, ma poi ci sono le regole e quelle non possono essere ignorate. Insomma: rassegnatevi.

E invece Pioli mica si rassegna. Dice in mondovisione che quello di Giroud non è fuorigioco, quando ogni vertice arbitrale ha spiegato chiaramente il contrario. Fa il negazionista il tecnico del Milan, per nascondere una crisi che non può mica nascondere con una bugia in mondovisione. Il sistema italico ci conferma coerente, anche nelle sue dinamiche più inquinate: negare, negare sempre. Tanto qualcuno che ti viene dietro lo trovi sempre, soprattutto se siedi sulla panchina del Milan.