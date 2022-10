Più forte Kvara o Leao? Cds vota Kvicha: "Più sorprendente e altruista, Leao ha 2 anni in più..."

TuttoNapoli.net

Senza i calci di rigore, Kvaratskhelia sarebbe il capocannoniere della Serie A con 5 gol. Leao al terzo posto con 4 reti, ma quello che più interessa - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport che propone la sfida tra i due - è che sono i due esterni più spettacolari d'Italia:

"È più sorprendente il georgiano. La prima perché arriva non da un altro calcio ma da un altro mondo. Almeno Leao aveva già frequentato il calcio occidentale quando il Milan lo acquistò, era cresciuto in Portogallo e aveva disputato un campionato in Francia. Kvara, appena è arrivato in Italia, non ha mostrato solo la sua straordinaria qualità individuale, ma anche un modo di giocare che gli ha permesso di inserirsi subito all’interno del collettivo. Probabilmente è merito di Spalletti, che ha rifatto il Napoli in un mese, ma siamo propensi a credere che quel talento che lui spezza per i suoi compagni non sia altro che una sua personale maniera di pensare il calcio, diversa da quella di Leao. Kvara non lo vede solo suo, lo vede di tutti. Leao non dà la stessa impressione. Il portoghese ha due anni e tre campionati di A in più del georgiano, è del ‘99, non è più un ragazzino di primo pelo, però a vederlo in campo non sembra sempre convinto di tutto il suo immenso talento".