Pres. AIA: "E' fuorigioco, Giroud impatta sulla giocata di Juan Jesus". E poi critica Gasperini

Il gol di Franck Kessié andava annullato o meno? E l'autorete di Cristante in Atalanta-Roma? Entrambe le realizzazioni sono state cancellate dall'intervento del VAR, una decisione giusta secondo i vertici AIA. Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, lo dichiara nel corso della trasmissione 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento.

Gol giustamente annullato.

"Sul fuorigioco di Giroud bisogna vedere anche se il giocatore ha impattato sull'avversario e da quello che ho visto impatta. Non si tratta di ammettere o non ammettere errori, ma di spiegare tutto con protocolli che non sempre sono condivsi. Ogni volta che ci sono margini interpretativi ci sono anche margini di discussione. A me piacerebbe che l'argomento fosse condiviso con UEFA e FIFA, di cui noi seguiamo le direttive".

Quando parleranno gli arbitri.

"A noi piacerebbe avere un canale di comunicazioni per dare delle chiavi di lettura tecnica. Ci stiamo arrivando, ma serve il clima giusto perché a caldo si dicono cose sconvenienti, un po' sopra le righe (il riferimento probabilmente è alla furia Gasperini dopo Atalanta-Roma, ndr). E' un mio sogno e penso che sia realizzabile se ci sarà più cultura e reciprocità. Gli arbitri e l'associazione sono disponibili a spiegare certe decisioni, più che a giustificarle. Mentre facciamo dei passi in avanti però sento poi delle dichiarazioni che possono ferire. Serve un ambiente più rispettoso, deve crescere tutto il sistema".

Complimenti a Rocchi.

"Il bilancio lo lascio fare agli altri. Dal nostro punto di vista è positivo, ma senza esaltarci, perché siamo solo a metà. Se consideriamo l'impiego di molti giovani, Rocchi sta facendo un ottimo lavoro. Complimenti anche ai più esperti".