Foto Protesta ultrà in centro città contro i divieti ai residenti in Campania: "Trasferte libere!"

Circa cinquecento tifosi del Napoli, in rappresentanza delle Curve A e B dello stadio Diego Armando Maradona, hanno dato vita a una manifestazione pacifica nel cuore di Napoli per protestare contro il divieto imposto ai residenti in Campania di seguire la squadra in alcune trasferte. Il corteo è partito da Piazza Berlinguer, attraversando via Toledo con uno striscione eloquente: “Trasferte libere”. In mano ai partecipanti un volantino simbolico, una finta richiesta di cambio di residenza timbrata e firmata dalle curve, a sottolineare in modo ironico ma deciso il disagio vissuto dai tifosi. La marcia si è conclusa in Piazza Municipio, davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune.

Una delegazione è stata ricevuta da un assessore comunale, che ha espresso solidarietà e disponibilità a farsi portavoce della questione nelle sedi istituzionali. Tra gli slogan più significativi, uno ha strappato applausi e sorrisi amari: “Chiediamo il cambio di residenza a Pordenone”. La manifestazione si è svolta senza alcuna tensione, confermando la volontà di esprimere il dissenso in modo civile. Una protesta che va oltre il calcio e tocca il tema dell’identità e del diritto dei tifosi a seguire la propria squadra, da sempre parte integrante della cultura sportiva napoletana.