Pellegatti: "Scudetto? Milan e Napoli le favorite insieme ad altre due squadre..."

Il giornalista Carlo Pellegatti, in un'intervista a MilanNews.it, ha parlato dei rossoneri anchei in ottica Scudetto: "Non lo penso adesso, l'ho sempre pensato, ho sempre messo il Milan insieme a Inter, Roma e Napoli fra le favorite per lo scudetto. C'è Massimiliano Allegri che in questo senso è una sicurezza, quindi per me non è una sorpresa vedere il Milan lì. È stato importante battere l'Inter non tanto per la rivalità cittadina che a me interessa relativamente, ma mi interessa soprattutto che il Milan non abbia perso punti importanti nella lotta alla classifica".

Grande protagonista nel derby è stato Mike Maignan, il cui futuro al Milan è incerto avendo il contratto in scadenza a giugno: "L'atteggiamento e il comportamento nei confronti del portiere Maignan da parte della dirigenza è stato totalmente sbagliato. Quando era in difficoltà, invece che stargli vicino gli volevano togliere un milione. Quando si fanno i patti, si era deciso 5 milioni fino al 28/29. Abbiamo uno dei portieri più forti del mondo, secondo Allegri uno dei 3 top al mondo, e perderlo a zero, o addirittura non rinnovare il contratto, non ci sono aggettivi, per me è insopportabile".