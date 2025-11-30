Prima pagina
Il Mattino: "Assalto alla vetta"
"Assalto alla vetta", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando lo scontro al vertice che potrebbe riportare gli azzurri in testa alla classifica. Il sommario: "Il Napoli stasera all'Olimpico affronta la Roma. Conte conferma la squadra di Champions, Politano resta fuori". Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori" di Antonio Noto
