Il Mattino: "Assalto alla vetta"
di Davide Baratto

"Assalto alla vetta", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando lo scontro al vertice che potrebbe riportare gli azzurri in testa alla classifica. Il sommario: "Il Napoli stasera all'Olimpico affronta la Roma. Conte conferma la squadra di Champions, Politano resta fuori". Di seguito la prima pagina integrale.