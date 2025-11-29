Roma-Napoli, i due intoccabili di Gasperini e Conte

In mezzo guidano gli intoccabili, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport con riferimento a Konè e McTominay. Non c’è attimo in cui Gian Piero Gasperini si sia privato del suo centrocampista (12 partite su 12 e quindi 1080’ su 1080’) così come Antonio Conte con Scott McTominay (11 su 12 e 903’ su 1080’). Così Roma-Napoli scopre la sua clamorosa affinità in mezzo al campo, in questa a distanza assai ravvicinata tra due giganti:

"Konè finito ko alla caviglia in Europa, ci sarà anche stavolta: stringerà i denti, d’altronde lui è l’elastico che orienta le due fasi, il maratoneta capace di caricarsi addosso il lavoro sporco e quello pulito. E' la sintesi del metodo-Gasp, accelerazioni che devastano, strappi che demoliscono, ritmi che sfiniscono. Unica controindicazione, l’assenza assoluta di gol per un tuttocampista" mentre McTominay viene definito "il fenomeno che il Napoli scorge tra le brume di Manchester, l’Mvp di una stagione esaltata vincendo il quarto scudetto quando quasi nessuno avrebbe potuto sospettarlo e dodici gol come un centravanti aggiunto. McTominay è ovunque, un universale direbbero nel volley. Ai dodici che sono serviti per sistemargli lo scudetto al petto, ne ha immediatamente aggiunto cinque in questi quattro mesi", scrive il quotidiano