Quel numero che è un martello nella testa di Insigne

Zero. Che lo osservi da diverse angolazioni, ma sempre zero resta. Ed è un numero che può diventare ingombrante, che si piazza al centro della testa e piazza la tende come un campeggiatore tedesco. Quello zero alla casella ‘Gol su azione in campionato’ sta diventando sicuramente un problema nella testa di Insigne, che in Serie A è andato a bersaglio solo su calcio di rigore.

Un numero che non va fatto accomodare in salotto come una verità assoluta o una sentenza, ma tant’è: il capitano del Napoli sta faticando maledettamente a trovare la via del gol, un’inversione di tendenza rispetto al dato del precedente campionato chiuso con 19 marcature da Lorenzo. La posizione in campo è la stessa, anche il modulo di Spalletti non sembra essere molto differente da quello di Gattuso in relazione al sacrificio chiesto in fase di non possesso.

Non che Insigne non ci provi, tutt’altro. Nella classifica specifica dei tiri in porta, infatti, il numero 24 è al secondo posto in coabitazione con Duvan Zapata a quota 17 tentativi, al primo posto c’è Immobile a quota 21. Complessivamente sono già 40 i tentativi al tiro di Insigne, senza mai trovare successo.

Una statistica messa in evidenza dal portale specializzato Kickest, racconta della difficoltà da parte di Insigne di convertire in rete le occasioni che si creano nello svolgimento dell’azione: considerando il dato delle ultime 5 stagioni Lorenzo ha convertito il 5% delle opportunità con 31 reti (su azione) su 579 tentativi.

Ovvio, il gol non è la specialità della casa. La capacità di incidere nel gioco da parte di Insigne è con la qualità del suo piede, con la visione di gioco, con gli assist per i compagni. Da uno col suo potenziale, però, è lecito attendersi qualcuna in più sotto il profilo della precisione. Quello ZERO ora inizia a diventare davvero fastidioso, un martello nella testa di Lorenzo da mettere a tacere il prima possibile…