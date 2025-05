Ufficiale Parma-Napoli, settore ospiti "aperto ai residenti ovunque con Fidelity Card"

Per domenica settore ospiti del Tardini aperto a tutti i tifosi del Napoli, anche quelli non residenti in Campania. Lo ha spiegato il Napoli con una nota ufficiale.

"La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Parma-Napoli, in programma domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma saranno in vendita con le seguenti modalità. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 14 maggio 2025, presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è concessa ai soli possessori di fidelity card del Napoli, ovunque residenti, con divieto di vendita on line". Lo si legge sul sito ufficiale del club azzurro. Una nota da allegare a quella del Parma con le modalità di vendita dei biglietti.

"I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 17 maggio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 30,00 più commissioni. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Si ricorda, infine, che per l’acquisto dei tagliandi è necessario il possesso di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza)".

Da questa mattina caos social e polemiche perché molti tifosi non potranno comunque essere al Tardini.