City, incontro segreto con Guardiola a Manchester: spunta il possibile sostituto di De Bruyne

Una visita segreta di Florian Wirtz a Manchester ha acceso nuove voci di mercato. Secondo Bild, il talento del Bayer Leverkusen con la sua famiglia si recato a Manchester dove avrebbe incontrato il tecnico del City Pep Guardiola. Dopo circa nove ore, il gruppo è rientrato in Germania passando dall’aeroporto isolato di Maastricht-Aachen, dove li attendeva la loro auto. L’intero viaggio è stato organizzato con grande riservatezza.

Wirtz ha un contratto fino al 2027 con il Leverkusen, ma il Manchester City avrebbe già presentato un’offerta concreta, avvicinandosi alla richiesta di 150 milioni di euro del club tedesco. Il club inglese lo vede come il perfetto sostituto di Kevin De Bruyne, destinato a lasciare il club a parametro zero e nel mirino del Napoli. Il Bayern Monaco resta interessato, ma il Bayer preferirebbe una cessione all’estero. Guardiola, intanto, avrebbe individuato in Wirtz il profilo ideale per il suo nuovo ciclo.