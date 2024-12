Rabbia a Castel Volturno e allenamento super, Repubblica: "Conte costretto a fermarli!"

vedi letture

Non c’è tempo per i rimpianti e la parola d’ordine è scontata: voltare pagina più in fretta possibile, all’indomani dalla controversa (soprattutto per l’ambiente) eliminazione dalla Coppa Italia. Lo scrive il quotidiano Repubblica, raccontando del ritorno a Castel Volturno di ieri per riprendere la preparazione verso la seconda sfida alla Lazio con i titolari che si preparano a tornare ai loro posti per consolidare il primato e ristabilire le gerarchie nei confronti della squadra di Baroni:

"Al Napoli resta solo il campionato e - si legge - la rabbia per l’uscita di scena dalla Coppa Italia darà una carica ulteriore a Conte e ai suoi giocatori, consapevoli di dover fare “all in” su un obiettivo unico, d’ora in poi: fino al termine della stagione. Ma gli azzurri hanno dimostrato di avere le spalle larghe e stanno gestendo bene le pressioni. È dunque legittimo aspettarsi subito la reazione d’orgoglio. I big del Napoli sono apparsi carichi e motivati, nell’allenamento di ieri mattina a Castel Volturno. Conte è stato costretto a fermarli anche per evitare il pericolo di qualche infortunio dovuto al sovraccarico".