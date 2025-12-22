Repubblica: "ADL senza uno stadio nuovo perde 100 mln l'anno, è l'ultimo passo che gli manca"

In controluce con le milanesi svetta il modello Napoli: nel calcio italiano è possibile fare impresa senza lanciare Sos a soccorsi finanziari dall’estero. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che analizza il miracolo Napoli nonostante le difficoltà sul piano istituzionale a lavorare sul progetto di un nuovo stadio: "Il nuovo marketing di Tommaso Bianchini rende il doppio in 5 anni. E migliora il fatturato. Oscilla tra 290 e 328 milioni, sopportando l’aumento dei costi da 244 milioni a 315 pur senza i proventi Champions nello scorso anno.

Il marketing porta un centinaio di milioni, sarebbero il doppio con uno stadio nuovo. Ha pochi posti di Corporate Hospitality, circa mille. Gliene servono 5000 con almeno 50 skybox. Spazi in cui vivere una partita nel lusso estremo. È quel che manca alla gestione De Laurentiis per non essere la grande incompiuta. Uno stadio adeguato, fosse anche quello che c’è. Un amministratore quasi perfetto che si ferma all’ultimo incrocio: chiedere alle istituzioni o credere in un financing project, realizzare o solo annunciare? In attesa di un impianto moderno perde 100 milioni l’anno.