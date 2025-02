Repubblica - Ingaggio elevato e pupillo di Conte: Lukaku criticato per 3 motivi

Criticato a Como, sostituito dopo un'ora, Romelu Lukaku non sta vivendo - come tutta la squadra - un bel momento. Non segna, non aiuta i compagni, soffre, si sente isolato. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola che però evidenzia anche i numeri e dunque il suo contributo fino a questo momento in termini di gol e assist. Inoltre il quotidiano ricorda anche che senza di lui, come a Como, il Napoli ha ancora più fatica: domenica scorsa con l'ingresso di Simeone il Como ha avuto vita facile fino alla vittoria.

"La flessione in casa azzurra è stata generale e sarebbe dunque ingeneroso cercare un unico capro espiatorio, anche se le critiche più severe dopo la resa di Como stanno toccando quasi giocoforza a Romelu Lukaku: per il suo status di leader, per lo stipendio da top player che percepisce e l'etichetta di pupillo di Antonio Conte, che in estate l'ha voluto a tutti i costi in maglia az-zurra. Il bomber belga avrebbe dalla sua parte i numeri: 9 gol realizzati e 7 assist".