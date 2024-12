Repubblica - Tutto su Danilo, il Napoli spingerà nei prossimi giorni: c'è un unico vero ostacolo

Il Napoli sembra aver individuato il rinforzo in difesa per il mercato di gennaio, un profilo esperto e consapevole di doversi ritagliare spazio alle spalle della coppia titolare Rrahmani-Buongiorno. Si tratta di Danilo, difensore in scadenza con la Juventus a giugno. Le ultime sulla trattativa vengono riportate dall'edizione di oggi di Repubblica.

Nonostante le recenti dichiarazioni del brasiliano, che aveva dichiarato di non voler lasciare da capitano la Juventus a gennaio, la sua avventura in bianconero sembra essere arrivata al capolinea. La sua eventuale uscita è però legata ai nuovi acquisti che la Juventus farà nel reparto arretrato nella finestra invernale. Se gli innesti difensivi saranno due, Danilo sarà liberato sei mesi prima della scadenza del proprio contratto.

L'altro aspetto, fondamentale per concludere a gennaio l'operazione, è il timing. Il Napoli, visto l'infortunio a Buongiorno, non può attendere la fine del mercato che portare l'ex City in azzurro. È questo l’unico vero ostacolo all’affare Danilo. Il Napoli sta spingendo e lo farà anche nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione, altrimenti dovrà rivolgere il suo sguardo altrove.