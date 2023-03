"Resta a Napoli!", ma ADL aspetta ancora una risposta da Spalletti: la reazione del tecnico dopo l'annuncio

Il presidente De Laurentiis intervenuto al Premio Bearzot ha annunciato la permanenza a Napoli di Spalletti

Il presidente De Laurentiis intervenuto al Premio Bearzot ha annunciato la permanenza a Napoli di Spalletti ma in quel momento non c'è stata alcuna reazione da parte del tecnico azzurro. Il quotidiano Repubblica , dopo la considerazione nel suo editoriale di Antonio Corbo , torna sull'argomento spiegando che in realtà è lo stesso patron azzurro ad aspettare una risposta da parte di Spalletti .

Ma non esiste - si legge - nessun caso. La verità è che l'allenatore del Napoli in questo momento preferisce concentrarsi sul campo e sul presente e poi sarà tempo di futuro ricordando che società ha opzione per rinnovo fino al 2024. Di sicuro servirà colloquio privato per definire il futuro.