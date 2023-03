Corbo perplesso: "ADL annuncia permanenza Spalletti, ma il tecnico non ha detto nulla"

Alla consegna del Premio Bearzot al suo allenatore, Aurelio De Laurentiis ha detto che Luciano Spalletti resterà nel Napoli

La novità, scrive Antonio Corbo su Repubblica, è "che all'annuncio non è seguito alcun discorso, di quelli che vanno per praterie sterminate di aggettivi e superlativi, essendo il presidente un maestro del dire, in questi 19 anni ha dimostrato di non essere affatto avaro di parole, le sole di cui volentieri perde il conto. «Sì, Spalletti resta».