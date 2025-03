Retroscena Lucca: è già uomo-mercato, ecco quanto chiese l'Udinese al Napoli

Lorenzo Lucca sfida l'Inter mentre si accendono i riflettori sul suo futuro. Il bomber dell'Udinese ha mostrato una grande crescita ed è arrivato a quota 10 gol con la maglia dei friulani, doppia cifra che basta per renderlo uomo mercato in vista dell'estate. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per il centravanti l'Udinese è partita addirittura da una valutazione di 40mln quando la dirigenza friulana si è incontrata poco tempo fa con quella del Napoli che a Lucca ha fatto più di un pensierino.

Lucca però piace anche all’Inter, che lo monitora sempre, e piace al Milan che anche a gennaio aveva fatto due parole con Pozzo e Gianluca Nani. Il Milan difficilmente riscatterà dalla Roma Tammy Abraham e, se dovesse finire così il rapporto con il ventisettenne inglese, allora le attenzioni sul centravanti dell’Udinese aumenterebbero. La punta però ha offerte anche dalla Premier League, in particolare dal Nottingham Forest, e dalla Liga con l'interesse dell’Atletico Madrid.