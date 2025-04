Retroscena sul centro sportivo: ecco perchè ADL ha scartato ipotesi 'La Piana'

La zona di Castel Volturno, località La Piana, è stata scartata per il nuovo centro sportivo della SSC Napoli perché non c'era tutto lo spazio necessario. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna de Il Mattino: "La trattativa con la famiglia Coppola si è arenata dopo i primi incontri. Né ha preso piede quella per la cessione dell'attuale centro tecnico di Caste/ Volturno da dove il Napoli, per contratto, dovrebbe andar via entro il 31 dicembre. Ma è solo una data simbolica: perché di sicuro verrà trovata una nuova intesa per evitare un impopolare sfratto del Napoli, in attesa che la nuova Casa azzurra venga realizzata da De Laurentiis. De Laurentiis ha rotto gli indugi.

Ed è davvero, ora o mai più. Prima di convincersi che è Qualiano la scelta giusta ha visionato assieme ai suoi fedelissimi Chiavelli e Sinicropi, altri terreni. Monterusciello, per esempio, dove il sindaco Manzoni lo ha personalmente portato a visione l'area dove doveva sorgere la Coverciano del Tennis negli anni '80. Ma si è subito reso conto che non rispondeva alle sue esigenze per dimensioni.