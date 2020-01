Rilancio per Amrabat: Giuntoli ora attende l'ok per il quinto acquisto

Non solo Politano, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona e tra le rivelazioni del campionato che il Napoli sta trattando da tempo per bloccarlo in vista di giugno. Il ds azzurro ha rianciato per quanto riguarda l'ingaggio, arrivando ad offrire 2mln di euro per 5 anni, ma senza accontentare l'agente sulla clausola rescissoria bassa: sarà l'ultima offerta di Giuntoli che attende la risposta del centrocampista.