RILEGGI LIVE - Ancelotti: "Gara di grande intensità, saranno decisivi i cambi per i 3 punti. Milik titolare? Non ve lo dico", Younes: "Salisburgo forte..."

Amici di Tuttonapoli, buonasera dalla Red Bull Arena e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Amin Younes alla vigilia della sfida di domani di Champions contro il Salisburgo.

18.00 - Inizia la conferenza stampa

Il Salisburgo è migliorato rispetto all'anno scorso? "Ha iniziato molto bene la stagione, ha cambiato molto ma mantenuto l'idea di gioco con intensità e velocità".

Queste due gare decideranno il girone? "Sì, ci giochiamo molto. Il Salisburgo nelle due gare precedenti ha dimostrato di poter lottare per la qualificazione, restano queste due importanti per passare".

Per Younes, nel finale di stagione hai dato un ottimo contributo. Dopo la fiducia nell'ultima partita vuoi mettere in difficoltà il mister nelle scelte? "Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, anche la società. E' una squadra fantastica, tutti vogliono mostrare il loro valore".

Per Younes, come giudica il Salisburgo? "Abbiamo rispetto, è una squadra forte, piena di giovani e con un gioco veloce, di pressione, ma non ci nascondiamo e daremo tutto in campo".

Per Younes, un tuo ex compagno Wober ha parlato bene di te in conferenza. Quando ti piacerebbe sfidarlo in campo? "Sì, abbiamo giocato insieme all'Ajax, è un bravo ragazzo, non vedo l'ora di rivederlo, saremo avversari, ma poi dopo di nuovo amici".

Cosa non vuoi vedere dal tuo Napoli domani? "Ti dico cosa voglio vedere, una squadra coraggiosa che mette tutto quello che ha. Si giocherà con intensità e servirà coraggio, idee, voglia di comandare la gara, utilizzando tutte le qualità individuali e collettive contro una squadra che sta facendo bene".

Come giudica l'attacco del Salisburgo? "Pericoloso, hanno attaccanti diversi che si combinano bene insieme. Sono bravi nel gioco stretto ma anche nel contrattacco e tutti hanno ottime qualità".

Come sta Lozano dopo l'infortunio? "Lozano sta bene, prese una botta ma s'è allenato già il giorno dopo. Ha smaltito il fuso, sta bene e domani darà il suo contributo".

E' contento dell'ambiente intorno a se e della sua vita professionale? "Io sono felice in questo mondo, è la mia passione come ho detto recentemente all'Uefa. A volte non mi entusiasma, ma c'è sempre il lavoro del campo, le partite da vedere, le formazioni da fare... tutte cose interessanti".

Milik avrà spazio dall'inizio? "Quando è stato bene ha avuto spazio, viceversa un po' meno. Sta bene, è ritrovato, poi se gioca dall'inizio non ve lo dico, ma potrebbe".

Cosa è cambiato rispetto a venerdì nell'atmosfera? C'è più positività? "Non è cambiato molto, la gara era stata preparata con l'arrivo dei giocatori, ora anche se senza molto tempo è stata preparata bene, sappiamo l'importanza e siamo qui per fare il massimo delle nostre possibilità. Col nostro massimo possiamo farli i tre punti".

Lozano, Milik, hai dato possibilità a tutti. Si giocherà in 14? "Sì, considerare 14 giocatori è molto importante. Sarà una gara ad alta intensità, entrambe vogliono dare intensità, quindi i cambi possono risultare decisivi. A voi interessano i primi 11, ma ormai come sempre la formazione la azzeccate. L'importante è che la azzecchi io, ma il guaio è che tante volte non la azzecco (ride, ndr)".

Per Younes, hai giocato solo qualificazioni con l'Ajax, che valore per te avrebbe debuttare in Champions con questa maglia ed ai gironi? "E' diverso, giocare col Napoli non si può comparare con l'Ajax che era molto giovane. Qui ci sono giocatori forti, di alta qualità ed un'altra pressione. Vediamo, è sempre speciale giocare in Champions".

Manca la vittoria in trasferta in Champions, quanto sarebbe importante? "E' chiaro, se vinci fuori casa è importante nel girone. Il doppio confronto in questo senso è molto importante, come l'anno scorso anche se furono due pareggi col PSG".

Ha detto che vuole un Napoli presente, cosa intendeva? "Sono gare importanti, fuori casa, c'è il rischio di essere intimoriti e presente significa imporre il proprio gioco e tramite questo determinate la prestazione, non il risultato perché sappiamo che non si può controllare a pieno. Vogliamo giocare con qualità e personalità, possiamo vincere solo mostrando tutte le qualità che sono tante".

Non avete preso gol in Champions, come far meglio in attacco? Meglio una torre ed un piccolo o due piccoletti? "Se fossi certo che giochiamo 90 minuti nella loro area, Llorente avrebbe vantaggi rispetto ad un altro, la scelta è legata a che tipo di partita verrà fuori. Io posso solo dire che credo serviranno attaccanti... bravi (ride, ndr)".

Per Younes, quanto ti ha aiutato lavorare a Castel Volturno nella sosta? "Certo, ma mi sarebbe piaciuto lavorare anche con la nazionale. L'allenamento mi aiuta, migliora, poi decide il mister chi gioca".

18.26 - Termina la conferenza stampa