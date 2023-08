RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 11: primo allenamento per Natan, presenti Osimhen e Zielinski

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

18.24 - Termina qui l'allenamento odierno.

18.18 - Il gruppo rientra negli spogliatoi. Restano sul campo solo i portieri per gli ultimi scampoli di allenamento.

18.17 - Termina la partitella, i blu di Osimhen vincono 8-4.

18-16 - Osimhen non sbaglia a tu per tu con Gollini, rete però annullata.

18-15 - Accorciano i gialli: 7-4

18.14 - Ancora Zerbin! 7-3.

18-13 - Zerbin fa doppietta: 7-2.

18.10 - Ancora Osimhen! Il nigeriano firma l'7-1 con una pregevolissima conclusione sul secondo palo.

18.09 - Palo di Natan! Diagonale mancino da sinistra che prende la parte bassa del legno

18.09 - Osimhen di potenza fa il 6-1

18.07 - Zielinski! 5-1 per i blu.

18.06 - Due reti in pochi secondi per i blu di Demme, ora avanti 4-1.

18.02 - Traversa di Osimhen! Sulla respinta Obaretin non trova la porta.

18.01 - Gol di Demme su assist di Natan, blu avanti 2-1

17.59 - Pareggia Zerbin per i gialli.

17.57- Blu subito in vantaggio con Osimhen.

17.56 - Inizia un'altra partitella a campo ridotto, stavolta con le porta grandi. Per i gialli: Contini, Zanoli, Juan Jesus, Russo, Zielinski e Zedadka. Per i blu: Idasiak, Natan, Obaretin, Osimhen, Zerbin e Demme.

17.55 - Lobotka e Lozano tornano negli spogliatoi.

17.53 - Termina la partitella, vincono i blu 3-2. A segno anche Victor Osimhen.

17.50 - Arrivano a bordo campo il presidente De Laurentiis e il capo scouting Micheli.

17.45 - Diffrenziato anche oggi per Kvaratskhelia, che lavora in palestra.

17.40 - Il gruppo si divide in due gruppetti con due jolly per una partitella con le mini porte. In giallo: Juan Jesus, Obaretin, Russo, Demme e Zerbin. In blu: Osimhen, Natan, Zedadka, Zanoli e Zielinski. I jolly in viola: Lozano e Lobotka.

17.30 - Il gruppo inizia la fase di riscaldamento e attivazione muscolare. I portieri, compreso il rientrante Gollini, si allenano con le mini porte.

17.28 - Nuovo look per Juan Jesus, che sfoggia una capigliatura biondo platino.

17.27 - Entrano in campo gli azzurri, ci sono anche Zielinski e Osimhen.

17.25 - Natan fa il suo ingresso in campo, il nuovo acquisto del Napoli riceve l'acclamazione dei tifosi presenti al Patini e posa per delle foto ufficiali.

17.00 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 17:30

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'undicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.