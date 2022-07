RILEGGI LIVE - Dimaro, day 1: bell'atmosfera con tanti tifosi, lavoro tecnico ed in palestra

GIOVANILI UFFICIALE - CIOFFI PARTE IN PRESTITO: IL TALENTO 2002 VA AL PONTEDERA L’U.S Città di Pontedera comunica - con un nota ufficiale - di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima... L’U.S Città di Pontedera comunica - con un nota ufficiale - di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima... LE ALTRE DI A INTER, C'È IL PROBLEMA DZEKO: RIFIUTA TUTTE LE OFFERTE PER RESTARE E ALLONTANA DYBALA Si è parlato di Juve, c'è stato un sondaggio del Valencia e anche il Monza di Galliani lo sta tentando ma il giocatore bosniaco sembra voler puntare i piedi. Si è parlato di Juve, c'è stato un sondaggio del Valencia e anche il Monza di Galliani lo sta tentando ma il giocatore bosniaco sembra voler puntare i piedi.