RILEGGI LIVE - Dimaro, day 7: al pomeriggio partita 11 vs 11 su uscita e pressione. Zielinski a parte

19.10 - Allenamento che può considerarsi concluso. Appuntamento alle 21.15 per l'appuntamento con Spalletti, Zielinski e Politano che risponderanno alle domande dei tifosi

19.00 - Proseguono le conclusioni da fuori di alcuni azzurri mentre altri rientrano negli spogliatoi

18.55 - Malcuit lavora a livello tecnico sui fondamentali con un collaboratore

18.50 - Chiusura con conclusioni verso la porta mentre altri azzurri sono impegnati in esercizi di allungamento muscolare

18.45 - Botta per Osimhen, entra lo staff medico ma non dovrebbe essere nulla di grave

18.40 - Tante uscite concretizzate dai gialli che possono contare su più titolari rispetto ai blu che fanno più fatica sia in uscita che in pressione

18.30 - L'esercitazione tattica è ripresa anche dal drone, per poi rivedere le immagini tutti insieme

18.25 - Sull'attacco in pressione di un solo attaccante, sono i due centrali ad uscire avendo la superiorità numerica

18.20 - Spalletti ha sistemato la pressione alta con una linea di pressing un po' più bassa, quasi sulla trequarti, e non immediatamente sul portiere in impostazione

18.13 - Spalletti ferma tutto per lavorare sull'uscita dal basso e parallelamente alla pressione alta dei gialli per mettere in difficoltà i blu

18.10 - Ora si parte con una partitella a campo grande

18.05 - In panchina c'è anche il ds Giuntoli che segue l'allenamento

18.00 - Grande intensità e ricerca della verticalità: per ora a segno Ciciretti per i blu e Politano per i gialli

17.55 - Lavoro tecnico a bordo campo per Zielinski

17.50 - Subito di corsa nella partitella 11 vs 11 sulla metà campo

17.45 - Zielinski anche oggi si porta in palestra per continuare il lavoro a parte prima di aggregarsi al gruppo

17.40 - Si inizia subito con lavoro tecnico: gruppi di 4 che si scambiano passaggi di prima

17.37 - Squadra in campo, Spalletti il primo ad entrare

17.30 - Lo staff prepara il campo con la porta a metà campo per l'ingresso della squadra

17.15 - Primi azzurri che si recano in palestra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano, unica seduta prevista nel settimo giorno del ritiro di Dimaro