RILEGGI LIVE - Napoli-Braga 2-0 (9' aut. Serdar, 33' Osimhen): primo obiettivo raggiunto!

Il Napoli batte il Braga 2-0 e raggiunge gli ottavi di finale di Champions League! Decidono il match l'autogol di Serdar e la rete di Osimhen nel primo tempo.

22.55 - FINISCE QUI!

92' - Il Braga guadagna due corner consecutivi: allontana bene la difesa azzurra.

22.50 - Concessi 4' di recupero.

90' - DI LORENZO! Il capitano prova a soprendere Matheus con una punzione battuta a sorpresa da centrocampo: palla troppo alta.

87' - Ultimo cambio per il Braga: esce Ricardo Horta, entra Rony Lopes.

87' - Altro traversone per Banza, che fa ancora fatica in area e colpisce male.

85' - Mendes va al cross dalla destra, chiude in angolo Natan in scivolata.

83' - GIALLO PER MENDES. Il neo entrato entra in ritardo su Kvara che l'aveva saltato sulla fascia sinistra. L'azione prosegue con Natan che va al cross e guadagna un corner.

81' - Terzo cambio per il Braga: esce Gomez, entra Mendes. E' un doppio cambio: entra anche André Horta al posto di Joao Moutinho.

80' - PALO DEL BRAGA! Conclusione da fuori area di Ricardo Horta: la palla si stampa sul legno a Meret battuto.

75' - Victor Gomez va al cross per Banza, la cui incornata è debole e Meret blocca. Ma è comunque tutto annullato per fuorigioco.

73' - KVARA SPRECA! Raspadori apre a destra per il georgiano che converge al centro allungandosi un po' la palla, ne approfitta Matheus che esce chiudendo lo specchio e deviando con la gamba in angolo la conclusione di Kvaratskhelia.

72' - Ultimo cambio per il Napoli: esce Juan Jesus per un problemino al fianco destro, entra Ostigard.

70' - DI LORENZO! Buona trama del Braga, il capitano azzurro salva sulla conclusione a botta sicura di Bruma.

69' - Altro doppio cambio per il Napoli: escono Osimhen e Lobotka, entrano Raspadori e Lobotka.

68' - Secondo cambio per il Braga: esce Zalazar, entra Al Musrati.

68' - Cross dalla destra di Victor Gomez e colpo di testa di Banza: palla alta che termina sul fondo.

65' - CLAMOROSA OCCASIONE SPRECATA DAL NAPOLI! Grande azione di Osimhen, che confeziona un bel pallone per Anguissa: da due passi il camerunese spara addosso a Matheus. Sulla ribattuta liscia la palla Osimhen.

64' - L'arbitro scodella la palla a centro campo e il gioco ricomincia.

63' - Dal corner scontro areo Natan-Serdar, resta a terra il giocatore turco: gioco fermo.

62' - Banza prova il cross dalla sinistra, chiude Juan Jesus in angolo.

60' - Doppio cambio per il Napoli: escono Politano e Zielinski, entrano Elmas e Cajuste.

58' - Abel Ruiz! Colpo di testa del nuovo entrato lasciato solo sul secondo palo, palla centrale e facile per Meret che blocca.

58' - Bella azione del Napoli, tutta di prima. Ma Osimhen sbaglia l'ultimo passaggio.

55' - Politano lancia Osimhen a destra, il nigeriano va via a Serdar e crossa: palla imprecisa che termina fuori.

52' - POLITANO! Ancora un sinistro a giro dopo essersi accentrato dalla destra: tiro stavolta centrale, para a terra Matheus.

52' - Si arrabbia Osimhen: Serdan colpisce duro sulla schiena il nigeriano che crolla a terra, c'è fallo ma non giallo. Osimhen a muso duro con l'avversario reo di non essere al primo fallo netto.

50' - RICARDO HORTA! Banza fa sponda all'indietro per Ricardo Horta: destro di prima, palla centrale e Meret blocca a terra.

47' - POLITANO! Dopo un'azione ben manovrata in area portoghese la palla arriva a Politano al limite dell'area: sinistro a giro che trova una bellissima respinta di Matheus che respinge sopra la traversa.

1' - Primo cambio per il Braga all'imtevallo: esce Pizzi, entra Abel Ruiz.

22.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.48 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

21.46 - Concesso 1' di recupero.

44' - BRUMA! Moutinho pesca Bruma al limite dell'area, conclusione immediata ma centrale, blocca a terra Meret.

41' - Napoli in controllo, il Braga ha accusato il doppio colpo.

38' - Kvara converge sul destro e va al cross profondo per Anguissa. Scarico su Politano e controcross, ma si chiude bene la difesa del Braga.

33'- GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOL!!! RADDOPPIA OSIMHEN! Uno-due Kvara-Natan, il brasiliao va via sulla sinistra e la mette al centro per il Pallone d'Oro africano che riesce ad arpionare la palla un po' arretrata e a depositarla in rete!

31' - ZIELINSKI! Altra azione nello stretto del Napoli in area avversaria: Kvara che va al limite da Politano. Filtrante in area per Zielinski che tira da posizione ravvicinata, bravo Matheus sul primo palo a deviare in angolo.

29' - Ricardo Horta va via sulla destra e mette la palla al centro, Meret in presa sicura a terra la blocca.

28' - Bella azione del Napoli in area portoghese, sul cross di Politano libera la di testa la difesa del Braga.

25' - MERET! Ricardo Horta va alla conclusione dalla distanza con un destro potentissimo, Meret vola e la alza sopra la traversa.

23' - Kvara va via sulla sinistra, saltati due aversari in dribbling ma poi esagera e viene fermato da un terzo uomo dopo aver perso il controllo del pallone.

19' - GIALLO PER BANZA. Intervento in ritardo e scarpata sul piede di Rrahmani.

17' - Natan spinge a sinistra e mette al centro per Kvara che sbaglia il dribbling. La palla schizza di nuovo al brasiliano, che però ormai è in offside.

15' - Politano vede il taglio in area di Osimhen: palla al centro ma Matheus va in uscita e anticipa il nigeriano.

13' - Victor Gomez va al cross dalla destra, Banza devia la palla di testa ma non dà né forza né precisione.

12' - Zalazar batte un calcio di punizione dalla distanza direttamente la porta: conclusione centrale, blocca Meret.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! NAPOLI AVANTI 1-0! Di Lorenzo va da Politano profondo, cross dell'ex Inter e deviazione maldestra di Serdar Saatci in mezzo all'area: la palla tocca il legno e poi supera la linea, inutile la smanacciata successiva di Matheus!

8' - Apertura di Kvara per Politano, che poi gliela restituisce. Prova ad andare in dribbling il georgiano, chiuso dalla difesa portoghese.

4' - BRAGA PERICOSISSIMO! Pizzi si incunea in area, calcia ma viene ribattuto. Il pallone schizza buono per Bruma, che da distanza ravvicinata mette largo.

3' - Horta va al cross dalla destra, Di Lorenzo per sicurezza la mette in angolo.

21.01 - PARTITI!

20.57 - Grande atmosfera al Maradona: le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.40 - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Oggi la chiave è in ogni cosa. Dobbiamo essere compatti, con grande attenzione in fase difensiva, come ha detto il mister. Per noi è un match fondamentale, è importantissimo per noi superare il turno".

Inconsciamente potreste fare qualche calcolo? "No, non dobbiamo pensare a fare calcoli, che possiamo anche perdere o cose del genere. Dobbiamo giocare al massimo, siamo il Napoli e dobbiamo dare il massimo come fatto finora".

Osimhen vi ha promesso una tripletta? "Vediamo, vediamo oggi. Spero che faccia tre gol così ci divertiamo tutti".

20.25 - Gianluca Grava, responsabile tecnico del Napoli, prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Mazzarri ha parlato con Osimhen e un premio così prestigioso può darti solo una carica, lui ce l'ha e la metterà in campo".

Serve una scintilla alla squadra? "Il mister sta lavorando tanto sulla testa. Parlaimo di una squadra forte, l'abbiamo visto l'anno scorso. Purtroppo nelle ultime partite il risultato non ci ha dato ragione, ma le prestazioni stanno arrivando. Speriamo che stasera, in una partita molto importante per noi, arrivi anche il risultato".

Squadra preoccupata? "Nelle ultime partite, vedendo anche le prestazioni, c'è una squadra più libera di testa. Il mister sta lavorando su questo e credo che sia la strada giusta".

Qual è il vostro obiettivo per quanto riguarda la difesa? Potrebbe esserci qualche correttivo sul mercato di gennaio? "Si sta lavorando su quello che la società ha messo a disposizione, l'obiettivo è lavorare su quello che si ha. Ci sono anche le defezioni, numericamente in difesa siamo contati. Bisogna lavorare sui giocatori che abbiamo, perché parliamo di giocatori che lo scorso anno hanno dimostrato di essere giocatori importanti".

20.22 - Nel pre-partita di Napoli-Braga, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Quali sono le differenze con la sua prima Champions giocata al Napoli? “Il calcio è cambiato molto rispetto alla mia ultima Champions qui: io credo di essere rimasto uguale ma mi sono aggiornato. In quella occasione in quattro anni creammo tanto e ci trovammo ad avere le prime soddisfazioni per un Napoli poi bravo a restare sempre su quei livelli. Abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo provato delle cose nuove e speriamo i ragazzi siano già pronti a metterle in pratica. Soprattutto, vogliamo passare il turno".

Stasera due risultati su tre a disposizione

"Spero che mentalmente i ragazzi non ci pensino, dobbiamo fare la partita che sappiamo fare con più attenzione nella fase difensiva ma vogliamo passare il turno nel migliore dei modi".

Osimhen è rientrato dopo la conquista del Pallone d'Oro africano

"Ha avuto l'applauso da tutti i ragazzi, siamo tutti con lui e speriamo ci aiuti a portarla a casa. Gioca dal primo minuto così siete tutti contenti. Alla grande".

19-50 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sporting Braga, match valevole per l’ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Nessuna novità da parte di Walter Mazzarri, che conferma gli stessi undici schierati a Torino contro la Juventus. Ci sarà, dunque, anche il neo Pallone d’Oro d’Africa Victor Osimhen, tornato dal Marocco a meno di 24 ore dal match. Confermato nel ruolo di terzino sinistro Natan, con Juan Jesus al centro della difesa in coppia con Rrahmani.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. All. Arthur Jorge. All. Arthur Jorge.

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro lo Sporting Braga: "Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l'attacco del Napoli: l'attaccante è tornato nella notte dal Marocco dove ha ricevuto il Pallone d'oro africano ma è pronto per la partita. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subentrare a partita in corso”.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Il Napoli questa sera andrà a caccia dell'accesso agli ottavi di finale di Champions. La squadra di Walter Mazzarri ha due risultati a disposizione (e può persino perdere con un gol di scarto) per qualificarsi e sarebbe la quinta volta assoluta nella storia del club partenopeo che ha centrato gli ottavi nel 2011-12, con lo stesso Mazzarri per poi uscire ai supplementari col Chelsea, nel 2016-17 con Sarri e l'eliminazione dal Real Madrid, nel 2019-20 col subentrato Gattuso e l'uscita contro il Barça ed infine nella scorsa stagione con l'approdo fino ai quarti di finale.

Nonostante il momento estremamente complesso sarebbe un risultato importante per il club di De Laurentiis per riconfermarsi tra le migliori 16 d'Europa dopo aver fatto i quarti di finale nella scorsa stagione. Il Napoli con gli ottavi darebbe continuità al suo standard da Champions ed incasserebbe anche il ricco bonus in chiave ranking oltre a far scattare anche un altro premio Uefa (9,6mln di euro per gli ottavi, senza considerare diritti Tv ed indotto delle gare degli ottavi).

