Atalanta, Retegui: "Buongiorno è fortissimo, tra i migliori difensori affrontati"

Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta e della Nazionale italiana nonché capocannoniere di questa Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito un passaggio in cui ha parlato anche di un calciatore del Napoli: "Ci sono tanti difensori forti in Serie A, ma uno che mi ha messo in difficoltà è Buongiorno: è fortissimo, è anche un mio compagno della Nazionale. Pure Acerbi poi è di livello altissimo. E anche Bastoni... credo che loro siano i tre più forti del campionato".

