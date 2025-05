Ag. Ndoye: "Il Napoli lo voleva a gennaio, ma era blindato! Ora c'è la fila"

Il sorriso di Dan Ndoye dopo il gol segnato contro il Milan è quello di un ragazzo felice. Di un ragazzo che a ventiquattro anni ha toccato un altro apice della sua ancora giovane carriera. "Ma siamo ancora all'inizio", sorride Fahd Adamson Mansoor, agente dell'esterno d'attacco del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, in esclusiva con Tuttomercatoweb.com. "Sono felice, lui è felicissimo. Sono entusiasta per lui e per il Bologna, è un giocatore che non si tira mai indietro, che dà tutto per i compagni e lo ha dimostrato stringendo i denti ed essendo parte attiva di questo traguardo storico. Non l'ho mai visto così felice, è stato un momento altissimo della sua carriera".

E' uno dei giocatori più interessanti d'Europa

"Gestire Dan è facilissimo, anche in un mondo così complicato. Ha una famiglia straordinaria ed è un ragazzo intelligente, quadrato".

Non per altro piace a tanti e anche a gennaio il Napoli ci ha provato

"Posso confermarlo, hanno provato concretamente a prenderlo".

Ma il Bologna ha detto di no. E in estate?

"Partiamo da un presupposto. Tanti grandi club lo volevano, Bologna è stata una scelta ragionata e la serata di Roma lo conferma: è il perfetto step, un club in salute, dove ha avuto la possibilità di giocare e di diventare uno dei migliori del campionato".

E tra poco inizia la finestra estiva

"Ci dovremo sedere col Bologna e capire. Dan è cresciuto ancora, dovremo capire anche quel che vorrà fare la società di Saputo. Piace a tantissimi e ogni giorno ci arrivano richieste da tutta Europa, non posso dire di no".