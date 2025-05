Infortuni Juan Jesus, Buongiorno, Lobotka: doppia notizia per il gran finale

Doppia notizia in riferimento agli infortunati in casa Napoli in vista della gara contro il Parma e del finale di campionato. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Juan Jesus, Buongiorno, e Lobotka saranno con la squadra per la trasferta in Emilia. Partiranno anche da indisponibili. Il gruppo è compatto e sogna il grande traguardo. Non solo: i tre infortunati lavorano anche per provare ad esserci per l’ultima di campionato al Maradona contro il Cagliari. In attesa di scoprire quella che sarà la data ufficiale e la partita che chiuderà la Serie A.