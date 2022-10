RILEGGI LIVE - Spalletti in conferenza: "Imbattibili? Chi dice così ti vuole male! Mario Rui e Di Lorenzo super! Che parate di Meret!"

Altro show del Napoli che batte 4-0 il Sassuolo e mantiene la vetta. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.





Questi due terzini che fanno le ali è una sua innovazione? "Sì, qui si va per forza a dover esaltare le qualità di due calciatori fortissimi. Mario Rui è un professore con la palla tra i piedi e per le scelte fa senza la palla, creando imbarazza agli avversari. Ha poi questo piede importante che quando mira la corsa del compagno la mette dove uno sta andando, non permettendo agli avversari di recuperare. Gioca dove uno sta andando, non dove uno è e questo fa la differenza. Di Lorenzo sa fare tutto, è forte di testa e di piede e come disponibilità all'interesse della squadra è quello che riesce a gestire tante situazioni, è stato fatto capitano per questo".

Osimhen sta diventando un leader? "Mi sembra che stia facendo passi in avanti, ha molti margini perchè le sue possibilità e i suoi guizzi non sono accessibili ad un calciatore normale. Sul gol ha agganciato un pallone in area ed ha messo la palla in gol prima che intervenisse l'avversario. È stato veloce e preciso. Poi oggi non si è levato la maglia, perchè se la sarebbe voluta levare (ride, ndr).

Sulla striscia di vittorie "Gli avversari ora si preparano il doppio bene contro di noi, perchè tutti ora vogliono fermare la corsa del Napoli. Non ci regalano niente".

Oggi avete concesso tanto...

"È vero oggi abbiamo concesso troppo, in situazioni che il Sassuolo non si è guadagnato. Loro hanno qualità, possono rendere la vita difficile a tutti, ma in alcuni momenti siamo stati lenti nel far girare la palla. Tutto questo però ci ha permesso di far vedere che portiere è Meret, esce da questa gara molto più convinto delle sue qualità. Ci ha permesso di non prendere gol".

Sul sentimento dei tifosi

"Lo stadio canta 'Un sogno nel cuore?". Tutti sappiamo che i nostri tifosi la cantano bene la loro canzone, dovevamo fare delle cose che permettese a loro di ricantarla con piacere. Quando si va sotto la curva è un momento bellissimo, loro ci mettono ancora di più per questo motivo e questo ci rende felici".

Tutti ora lodano questo Napoli

I complimenti fanno piacere, ma questo ti crea difficoltà nella gestione di certi momenti. Chi ti dice che a 'Roma puoi solo vincere' sono quelli che ti vogliono male, perchè la Roma è una squadra forte come il Napoli. Ho visto troppi titoli come quello lì, che servono a fregarti".

Oggi abbiamo rivisto Demme e Zanoli: si allargano le rotazioni?

"Abbiamo una rosa forte, ma Demme non potrà mai essere Anguissa come lunghezza di corsa o impatto nei contrasti. Ha altre caratteristiche, è più simile a Lobotka. Zanoli ha dei tratti simili a Di Lorenzo, però l'esperienza di Di Lorenzo è un altra cosa. Se ti trovi Salah davanti cambia il discorso.

Come sta Kvara che è uscito con la borsa del ghiacco sulla gamba

"Kvara ha preso una botta, l'ha sentita ma voleva continuare a giocare. Per fortuna abbiamo la possibilità di sostituirlo con altri giocatori di livello".